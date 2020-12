Fast vai para a próxima fase da Série D e dá confiança aos torcedores

Na disputa de pênaltis, o Fast foi melhor e superou o rival | Foto: João Normando

Manaus - O Fast Clube segue dando alegrias ao torcedor amazonense. O clube segue para a próxima fase do Brasileiro após a vitória de volta sobre o Moto Club (MA), na Arena da Amazônia.

A vitória foi muito comemorada pela torcida que acredita que o time volta para a série C do próximo campeonato. O clube apostou em novas contratações e reforços para fazer o time voar na competição.

Bruno Saul e Dija Baiano entraram no elenco, mas quem brilhou no jogo deste domingo (13) foi o Janeudo e marcou o gol para o time amazonense.

O Moto Club não deixou barato e empatou. Na disputa de pênaltis, o Fast foi melhor e superou o rival.

A torcida comemorou o resultado. Nas redes sociais do clube, a demonstração de apoio e alegria era evidente.

“Sou gavião, mas estou torcendo muito para o futebol amazonense, vamos Fast pra cima deles. Deus abençoe no próximo jogo, e logo teremos mais representante do nosso estado”, disse um torcedor.

Além da alegria, há também quem opine sobre quem entra em campo e quem fica no banco de reservas. As opiniões divergem e apontam para Charles como titular do time.

“Primeiramente parabéns ao Fast, o time se entregou de início ao fim, sempre acreditando. Em segundo lugar, Charles deve ser titular. Em terceiro, Dayvison precisa voltar urgente para jogar no time. E quarto, o time precisa treinar mais finalização e redobrar a atenção. Fora isso é sucesso”, comentou o torcedor Kevin Lucas.

“Fomos superiores em ambos os jogos, mas vacilamos na defesa e precisamos melhorar o ataque, o Matheus ainda não se encontrou. Assim mesmo temos um time forte e competitivo”, afirmou um torcedor mais criterioso.

O técnico do Fast, Ricardo Lecheva comentou que esse é um momento único do time e afirma que o Fast está mais vivo do que nunca.

"A gente tem um ditado na vida que nada que consegue fácil é dado valor. Quando as conquistas vem suada, têm um valor maior. Estamos há quatro jogos do acesso. Agora é descansar, tentar encaixar a melhor equipe para o jogo de ida. O Fast está vivo e lutando pelo acesso mais do que nunca. O importante é que houve uma quebra de tabu. Esperávamos que fosse mais tranquilo esse jogo em casa. Eles vieram para se defender. Ainda temos algumas coisas para melhorar, mas até pelo que foi os dois jogos, a vaga para a próxima fase está em boas mãos ", disse em avaliação aos dois jogos contra a equipe maranhense.

O próximo jogo do Fast será contra o Globo FC, da cidade de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Em dois jogos emocionantes, a Águia eliminou o ABC no placar agregado de 3x2. O time amazonense precisa ficar atento para não perder a oportunidade da classificação.

O jogo poderá acontecer neste fim de semana, no dia 20 e na volta em Manaus, no dia 27 de dezembro.

