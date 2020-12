Diego Alves terá nova reunião sobre permanência no Flamengo

O goleiro se tornou ídolo da torcida, a expectativa é que o carinho do torcedor influencie na decisão | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

A novela da renovação de Diego Alves com o Flamengo pode ter um final feliz esta semana. Existe a expectativa de que uma reunião comandada pelo próprio presidente Rodolfo Landim com o goleiro e seus representantes, aconteça esta semana no Ninho do Urubu.



Além de Landim e Diego, devem estar presentes os VPs de futebol, Marcos Braz, e de finanças, Rodrigo Tostes.

Na goleada sobre o Santos por 4 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, Diego Alves não teve muito trabalho, mas se tornou um dos personagens centrais do confronto. Mesmo com Everton Ribeiro em campo, foi escolhido como capitão da equipe. Além disso, foi homenageado por Gabigol na comemoração do primeiro gol.

Se nenhuma novidade acontecer, Diego Alves fará apenas mais dois jogos com a camisa rubro-negra, contra Bahia, no Maracanã, e Fortaleza, no Castelão.

Campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, Diego Alves é uma das principais lideranças do elenco. Em outubro, as partes chegaram a um acordo pela renovação, mas a mesma foi travada pelo departamento financeiro.

Após o mal estar criado, o clube encaminhou nova proposta, mas o goleiro recusou e passou a analisar ofertas de clubes da Europa.

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais:

Atacante Luciano sofre estiramento na perna e desfalca o São Paulo

Corinthians sofre surto de Covid-19 e sofrerá W.O em dois jogos