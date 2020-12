Rugby: Brasil volta do Chile com o vice-campeonato Sul-Americano

Não foi a primeira vez que os brasileiros conseguiram esse feito | Foto: Francisco Fuenzalida

Neste domingo (13), a seleção brasileira masculina de rugby sevens, conhecida como Tupis, encerrou o Sul-Americano com o vice-campeonato. No evento disputado no Chile, apesar do segundo lugar, o Brasil fez história na primeira fase. Depois de empatar com o Chile em 12 a 12 na estreia, os Tupis fizeram 19 a 10 na seleção da Argentina, a primeira vitória da história do Brasil sobre a equipe principal dos argentinos no rugby sevens.

Na sequência, o Brasil também venceu o Uruguai por impressionantes 45 a 0 para ficar com o primeiro lugar na classificação geral durante o primeiro dia de competições. No segundo dia, a fase final iniciou vencendo o Uruguai, por 27 a 0, pelas semifinais. Na decisão veio o segundo vice-campeonato seguido, quando o Brasil foi derrotado por 26 a 14 pelos argentinos.

Tupis e Pumas se enfrentaram na final do Sul-americano de rugby sevens, com vitória argentina. - Francisco Fuenzalida - Chile Rugby

Não foi a primeira vez que os brasileiros conseguiram esse feito, já que os Tupis ganharam da Argentina por 7 a 0, no Sul-Americano de Sevens de 2011, mas foi o primeiro triunfo brasileiro sobre o time principal do rival.

“O rugby brasileiro tem um desafio constante que é realizar conquistas inéditas. O crescimento passa por fazer coisas importantes sempre pela primeira vez. E a verdade é que este grupo soma ao seu histórico grandes primeiras conquistas pela seleção brasileira. A vitória contra os Pumas Sevens passa por aí. Já havíamos ganhado da Argentina em um torneio sul-americano de sevens em 2011, mas eles não estavam com a equipe principal. Desta vez, podemos dizer que vencemos a primeira equipe da Argentina. Estas conquistas servem para nos dar esperança, ampliar nossos horizontes e aumentar o número de pessoas que nos apoiam e passam a acreditar que é possível ser grande nesta modalidade”, exaltou o treinador, ou head coach, da seleção brasileira, Fernando Portugal.

"Foi impressionante disputar um torneio desse nível depois de um ano como esse. Foi quase perfeito para nós. A derrota faz parte do esporte. Apesar disso, o mais importante foi acreditar que as coisas vão melhorar. Para os Tupis 7s, o objetivo do próximo ano é a disputa das eliminatórias para os Jogos Olímpicos. Ainda não temos as datas, mas vamos nos preparar para a disputa dessa competição, que é o foco do sevens brasileiro. Também seguimos com o desenvolvimento do rugby XV", disse Moisés Duque, capitão dos Tupis.

"Seguimos com o desenvolvimento do rugby no Brasil", disse Moisés Duque, capitão dos Tupis 7s. - Francisco Fuenzalida - Chile Rugby

Em 2021, os Tupis 7s terão a disputa da repescagem mundial, com data ainda a ser confirmada, para a busca da vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Além do Brasil, a América do Sul também contará com a participação do Uruguai neste torneio olímpico. A Argentina já está classificada para Tóquio no masculino.