Fast Clube joga neste domingo (20) pelas oitavas de final da série D

Os jogos são importantes para o time que deseja o acesso para a série C | Foto: Reprodução

Manaus - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos confrontos pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Fast Clube joga contra o Globo-RN, neste domingo (20), às 15h, no jogo de ida.

O jogo de volta será no sábado (26), na Arena da Amazônia, às 17h. O time conseguiu ir para as oitavas após superar o Moto Club, do Maranhão.

As quatro equipes que forem às semifinais garantem o acesso à Série C em 2021. Os duelos das quartas estão previstos para ocorrer entre os dias 2 e 10 de janeiro.

