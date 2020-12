São Paulo e Fluminense buscam vitória nesta quarta (16) no Brasileirão

Os clubes desejam a vitória nesta quarta-feira (16) | Foto: Reprodução

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam hoje (16), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto direto pelo topo da tabela, acontece no estádio Morumbi. Fluminense e Atlético-GO duelam no estádio Castelo do Dragão. Os jogos acontecem às 20h30.

O time recebe o Atlético-MG precisando da vitória para conseguir manter a liderança do campeonato. Em seu último jogo, o tricolor sofreu derrota por 1 a 0, diante do Corinthians, quebrando a sequência de 17 jogos invicto.

O técnico Fernando Diniz, não poderá contar com seu principal artilheiro, contra o Galo. O atacante Luciano teve um estiramento na coxa esquerda, confirmado na tarde desta segunda-feira (15) e estará de fora do confronto.

O técnico Fernando Diniz, não poderá contar com seu principal artilheiro | Foto: Rubens Chiri

Caso seja derrotado, a vantagem do tricolor cai para um ponto. Vantagem essa, que já esteve em sete pontos de diferença para o segundo colocado.

Sem Luciano, Diniz terá que mudar o esquema tático, adaptando o time a jogar de acordo com o atacante que assumirá a vaga. Pablo é o mais cogitado para preencher o lugar de Luciano. O jogador é o vice artilheiro da equipe, no Brasileirão, com onze gols marcados.

O tricolor retomou os treinos no Centro de Treinamento (CT) da barra funda, na manhã da segunda-feira (15). Os titulares da derrota para o Corinthians não foram para o gramado, realizando atividades de regeneração na academia do clube.

A equipe segue com treino tático | Foto: Rubens Chiri

Os reservas trabalharam com a bola, sob comando de Fernando Diniz e seus auxiliares técnicos. Os treinos foram técnicos e de movimentação tática.

Diferente do São Paulo, o Atlético-MG sai de uma vitória contra o Atlético-PR, por 1 a 0, no sábado (12) e vai confiante na vitória. O técnico Jorge Sampaoli também sofreu uma baixa na equipe. O zagueiro Réver levou o terceiro cartão amarelo, na partida contra o Furacão e irá cumprir suspensão.

Mirando diminuir a vantagem do líder, a equipe se reapresentou para os treinos nesta segunda-feira (15), finalizando a preparação na terça (16) no CT Cidade do Galo. Os treinos foram sob supervisão de Sampaoli, que trabalhou a posse de bola.

O técnico atleticano corria o risco de não comparecer para o jogo contra o São Paulo, após ter sido denunciado de quebrar o protocolo se suspensão em partida contra o Flamengo. O treinador foi julgado na terça-feira (15) e foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Fluminense x Atlético-GO

O Fluminense tenta voltar a vencer, após um empate contra o Vasco da Gama, no domingo (13) | Foto: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense tenta voltar a vencer, após um empate contra o Vasco da Gama, no domingo (13). Com a saída de Odair Hellmann, o auxiliar Marcão foi efetivado como técnico principal e tem a missão de reaproximar o time do G4.

O técnico do clube das laranjeiras não terá dois jogadores do elenco principal para o duelo contra o Dragão. Wellinton Silva, atacante, e o meio campista Yago Felipe receberam o seu terceiro cartão amarelo, e cumprem suspensão.

A equipe realizou a preparação para a partida no Centro de Treinamento das Laranjeiras, com o elenco principal da equipe trabalhando movimentações e posse de bola.

A equipe realizou a preparação para a partida no Centro de Treinamento das Laranjeiras | Foto: Lucas Merçon/FFC

Recebendo o clube carioca, o Atlético-GO ocupa a 12º colocação e busca se distanciar mais da zona de rebaixamento. O Dragão venceu o Ceará de virada, por 2 a 1, no sábado (12) fora de casa. O time está confiante em conquistar mais três pontos, agora, como mandante.

Marcelo Cabo, técnico da equipe, precisará substituir William Maranhão, volante, e o meio campista Matheus Vargas. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão.

O técnico e comissão técnica elaboraram treinos e táticos para a preparação da equipe. Nove pontos separam o tricolor da equipe carioca, na tabela do Brasileirão.

