Avaí bate o Sampaio e consegue segunda vitória seguida fora de casa

O Estádio do Castelão, em São Luís (MA), recebeu na noite desta terça-feira (15) o duelo entre Sampaio Corrêa e Avaí pela 29ª rodada da Série B. Confronto de duas equipes que estão na parte de cima da tabela e ainda sonhando com o acesso à elite em 2021. Depois de duas derrotas seguidas fora de casa, os maranhenses entraram em campo na quinta posição com 45 pontos. O Avaí, em sétimo com 43.

O primeiro tempo, com várias chances de gol e um jogo bem movimento, foi bastante digno do momento dos dois times. Logo aos sete minutos, o Avaí já mostrava que estava disposto a incomodar. Em jogada de ex-atletas do Inter, Valdívia bateu o escanteio e o zagueiro Alan Costa cabeceou com muito perigo para fora. Aos 11, foi a vez do Sampaio. O atacante Caio Dantas recebeu o passe e mandou uma bomba para o gol, Gledson salvou os catarinenses.

Na próxima chance do Avaí, a rede balançou. Romulo deu um passe lindo e deixou o uruguaio Gastón Rodriguez em excelentes condições. E o atacante não desperdiçou. Procurando se recuperar, a Bolívia Querida foi para cima. A primeira chance do empate veio aos 29. Pimentinha passou pelo veterano Betão e cruzou na área. Alan Costa, atento, afastou o perigo.

Na reta final do primeiro tempo, teve vários lances de perigo. Valdívia bateu de fora da área com muito perigo. O zagueiro do Sampaio Paulo Sérgio cabeceou e a bola passou raspando a trave. O atacante Getúlio, do Leão, bateu fora de dentro da área e a bola explodiu no poste. Para fechar o movimento primeiro tempo, o meia Marcinho bateu muito bem uma falta da intermediária e a bola passou ao lado do gol do Glédson.

A etapa final começou no mesmo ritmo. Mas com os donos da casa pressionando mais em busca do empate. Tanto que, logo aos 11, surgiu a chance. O veloz atacante Pimentinha arriscou forte de longe e o goleiro Glédson espalmou. Aos 14, mais uma vez. Só que agora o atacante Caio Dantas perdeu a melhor chance para a Bolívia Querida. Ele ficou cara a cara com o goleiro do Leão, tentou tirar com um toquinho. Mas o zagueiro Betão, presente na jogada, acompanhou a bola escorrer pela linha de fundo. Aos 19, surgiu a melhor chance do Avaí na segunda etapa. O volante Pedro Castro ficou na frente do goleiro, mas bateu mal e Gustavo salvou o Sampaio.

Aos 31 e 33 minutos, o Sampaio ainda teve forças para alterar o placar. A primeira oportunidade foi uma boa cobrança de falta do meia Dione. A bola passou muito perto. Depois, Eloir pega uma sobra de um escanteio e quase marcar em um belo chute.

Com o resultado, o Leão fecha a rodada na sétima posição com 43 pontos. O Sampaio Corrêa sai do G4 e ocupa provisoriamente a quinta posição com 45. Se o CSA vencer o Cruzeiro, na partida que começa às 21h30 desta terça, ultrapassa o time da capital do Maranhão. O próximo compromisso do Avaí será dentro de casa contra o Cruzeiro na sexta-feira (18). O Sampaio Corrêa visita o Náutico no sábado.