Auxiliar técnico Renê Weber, morre por complicações da Covid-19

O ex-jogador estava internado na UTI e faleceu nesta quarta (16) | Foto: Reprodução/Botafogo

Renê Weber morreu nesta quarta-feira (16), no Rio de Janeiro em decorrência da Covid-19. Ele estava internado na UTI do hospital São Lucas, em Copacabana, desde o início de dezembro. Como jogador, Renê defendeu o Fluminense.



Pelo Tricolor carioca o ídolo, foi tricampeão estadual (1983, 1984 e 1985) e campeão brasileiro em 1984, com 143 jogos e 15 gols. Jogou também pelo Internacional e América (RJ).

Após pendurar as chuteiras, ele foi técnico da Seleção Brasileira Sub-20 e coordenador técnico do São Paulo. O último trabalho de Renê foi na comissão técnica do Botafogo, atuando como auxiliar, ao lado de Paulo Autuori entre fevereiro e outubro de 2020.

Em 1995, a dupla também estava no Alvinegro, quando o clube conquistou o título brasileiro. O Botafogo se despediu por meio de nota; confira

"O Botafogo lamenta profundamente a morte de Renê Weber, ex-auxiliar do clube nesta temporada e campeão brasileiro em 95. Profissional de alto nível, Renê era querido por todos, zelava pela excelência no trabalho e manutenção do bom ambiente. Ele foi mais uma vítima da Covid-19. Força e conforto aos familiares e amigos envolvidos nesta perda. Obrigado por tudo, Renê!"

*Com informações da Agência Brasil

Leia mais:

Santos e Grêmio duelam por uma vaga nas semifinais da Libertadores

São Paulo e Fluminense buscam vitória nesta quarta (16) no Brasileirão

Fast Clube joga neste domingo (20) pelas oitavas de final da Série D