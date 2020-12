Iniesta sofre grave lesão e ficará fora dos gramados por quatro meses

O atleta voltou a Barcelona para tratar da lesão | Foto: Getty Images

Aos 36 anos, o meia Andrés Iniesta ficará quatro meses fora de ação por conta de uma grave lesão sofrida na semana passada. O jogador passou por uma cirurgia na última terça-feira (15), para corrigir uma ruptura em um tendão da coxa direita.



A lesão aconteceu nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, contra o Suwon Bluewings, no dia 10 de dezembro.

Iniesta foi examinado inicialmente em um hospital no Catar, onde está sendo realizada a fase final da Champions asiática. Após ter o diagnóstico confirmado, rumou para Barcelona para passar pelo procedimento cirúrgico, confirmado nesta quarta pelo Vissel Kobe.

Por conta da lesão, Iniesta ficará fora das duas rodadas finais do Campeonato Japonês e também perderá boa parte do começo da próxima temporada. O capitão do Vissel Kobe chegou ao clube em 2018, após decidir deixar o Barcelona. O prazo de recuperação de quatro meses foi informado pelo próprio clube.

*Com informações do Globo Esporte

