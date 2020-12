Bahia vai para o 'tudo ou nada' contra o Defensa y Justicia

A equipe brasileira precisa vencer por dois gols de diferença, para avançar de forma direta | Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Depois de perder na Fonte Nova em partida movimentada, a equipe do Bahia chega viva na Argentina para enfrentar o Defensa y Justicia. As equipes entram em campo nesta quarta (16), no estádio Norberto Tomaghello, às 19h15.



A partida de ida terminou com o placar de 3 a 2 para os argentinos e obriga os brasileiros a vencerem para reverter o agregado.

Ainda que atrás no placar, o Bahia tem um saldo positivo para a partida de volta - Mano Menezes tem todo o plantel tricolor baiano à disposição para o duelo desta quarta-feira.

Com isso, o principal retorno é do goleiro Douglas Friedrich, que desfalcou a equipe na semana passada junto ao volante Gregore, que cumpriu suspensão e também reforça os brasileiros.

A equipe comandada pelo ex-jogador Hernán Crespo tenta deixar mais uma equipe brasuca pelo caminho. Na fase anterior, o El Hacón eliminou o Vasco jogando em São Januário.

Qualquer empate ou derrota por um gol de diferença com o placar máximo de 2 a 1 classifica os argentinos. O Bahia precisa vencer por dois gols, ou com um placar superior ao 3 a 2 para evitar pênaltis e passar direto.

