Bruno Henrique é absolvido pelo STJD e poderá atuar contra o Bahia

O jogador foi acusado de jogada violenta, no jogo contra o Goiás | Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi absolvido em julgamento no STJD nesta quarta-feira (16), após ser denunciado por um lance na partida contra o Goiás pela 10ª rodada. Com isso, o atleta de 29 anos estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Bahia, no próximo domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique corria risco de ser suspenso por até seis partidas. Entretanto, por unanimidade, o Tribunal votou pela absolvição do jogador.

O vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, divulgou para dar detalhes do julgamento.

"A denúncia da promotoria e do Goiás foi rejeitada, e Bruno Henrique foi absolvido por unanimidade. O tribunal tecnicamente disse que, tendo árbitro e VAR, não cabe modificar decisões de campo. No mérito, que não houve intenção de lesionar. Bruno é um atleta tecnicamente primário", disse Rodrigo

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais

Bahia vai para o 'tudo ou nada' contra o Defensa y Justicia

Iniesta sofre grave lesão e ficará fora dos gramados por quatro meses

São Paulo e Fluminense buscam vitória nesta quarta (16) no Brasileirão