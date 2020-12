Arrascaeta fala sobre o prêmio de melhor gol: 'acontece naturalmente'

Arrascaeta concorre ao prêmio contra seu conterrâneo, Luiz Suárez | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Na tarde desta terça-feira (15), o uruguaio De Arrascaeta concedeu uma entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Entre outros assuntos, o meia rubro-negro falou sobre a indicação da Fifa para concorrer ao prêmio Puskas de gol mais bonito do ano.



Faltando apenas um dia para a revelação do vencedor do gol mais bonito do ano, o jogador também fez um belo gol fora das quatro linhas. Arrascaeta doou uma camisa autografada para ir um leilão beneficente. Toda a verba será destinada a instituições de auxílio social.

Sobre a premiação que acontece nesta quinta-feira (17), o meio campista uruguaio mostrou felicidade com a indicação.

"É uma felicidade muito grande estar novamente entre os gols mais bonitos do ano. São gols que acontecem naturalmente. É uma honra concorrer a um prêmio tão importante. Os três gols foram espetaculares e todo mundo gostou" disse o jogador sorridente por estar entre os finalistas da premiação

O atleta rubro-negro aproveitou para falar sua visão sobre a mudança de comando no Flamengo.

“O Dome e Rogério têm estilos de jogos diferentes, no qual precisamos de uma adaptação. A gente sente, fica um pouco cansado. Mas essa semana está sendo bastante produtiva para a gente. O Ceni é um cara muito importante, sabe lidar com o vestiário”. disse

*Com informações do site do Flamengo

Leia mais:

Bahia vai para o 'tudo ou nada' contra o Defensa y Justicia

Iniesta sofre grave lesão e ficará fora dos gramados por quatro meses

São Paulo e Fluminense buscam vitória nesta quarta (16) no Brasileirão