Timão é acusado de homofobia em publicação na web; confira

Após manifestações contrárias a publicação, a postagem foi apagada | Foto: Reprodução Twitter

Uma publicação feita em uma das redes sociais do Corinthians, repercutiu de forma desastrosa na internet. O post seria para provocar o time São Paulo, após a derrota sofrida pelo timão, no domingo (13). Minutos depois da postagem, o conteúdo foi retirado.



A questão aconteceu em um "quadro" do perfil oficial do Corinthians no Twitter chamado "Fala, Fiel!" em que o "estagiário" das redes sociais interage com os torcedores. Em um dos comentários, um usuário escreveu "freguês em Itaquera e também no.....", deixando espaço para alguém completar.

O complemento do perfil foi o problema, já que o colaborador corintiano postou uma imagem de um panetone para se referir ao Morumbi.

Esse produto natalino é usado há anos para falar do estádio são-paulino, uma vez que a comida é recheada de "frutinhas", com a intenção de fazer uma provocação homfóbica à torcida rival. O comentário foi apagado em seguida, mas o pedido de desculpas demorou aproximadamente duas horas.

O clube lançou nota esclarecendo o ocorrido

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer as medidas já executadas e as que serão tomadas depois do incidente da tarde da última terça (15.dez), que envolveu comentário homofóbico numa rede social. Consciente de que é preciso estabelecer as bases de uma nova cultura, não só para um colaborador, mas para TODA a equipe da Comunicação, o clube instalará imediata e permanentemente uma reciclagem de todos os profissionais da área, com conversas e palestras a respeito de boas práticas de Comunicação e Responsabilidade Social, envolvendo entidades e pensadores de causas pertinentes à missão do Corinthians"

*Com informações do Lance

Leia mais:

Bruno Henrique é absolvido pelo STJD e poderá atuar contra o Bahia

Bahia vai para o 'tudo ou nada contra' o Defensa y Justicia