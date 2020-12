Santos goleia Grêmio e avança para a semifinal da Libertadores

O Santos venceu o Grêmio na Vila Belmiro por 4 a 1 e garantiu a classificação para a semifinal da Libertadores da América. Os gols do Peixe foram dois de Kaio Jorge, Marinho e Laércio.

A última vez que o time alvinegro chegou ás semifinais foi há oito anos, em 2012, quando foi eliminado pelo Corinthians. Santos agora aguarda o resultado de Boca Juniors e Racing, para conhecer seu adversário.

O jogo

Demorou exatos 11 segundos para o Santos abrir o placar. Jean Pyerre recuou mal para David Braz e Kaio Jorge aproveitou a oportunidade para mandar a bola para o fundo da rede. Mesmo com o gol relâmpago, a equipe praiana começou pressionando o adversário. A resposta veio aos cinco minutos, com chute de Jean Pyerre, que passou perto, mas por cima do gol. Aos 15 minutos, Sandry armou o contra-ataque. Lucas Braga saiu em velocidade e serviu Marinho, para ampliar o marcador. No lance, Orejuela sentiu e foi substituído por Victor Ferraz.

Aos 26, mais uma chegada santista. Jobson recebeu sozinho dentro da área, mas mandou por cima. Aos 29, Lucas Veríssimo cabeceou e mais uma vez a bola passou perto do gol de Vanderlei. O Grêmio começou a crescer na partida. Matheus Henrique mandou uma bomba para o gol, que desviou em John e explodiu no travessão. Na sequência, aos 32, o meia bateu e a bola desviou na zaga, quase encobrindo o goleiro santista.

Jobson sentiu o tornozelo e foi substituído por Guilherme Nunes no intervalo. Atrás no placar, Darlan saiu para o lugar de Pinares. Aos oito minutos, Marinho cruzou para Sandry, mas Vanderlei fez a defesa. Na sequência, mais um cruzamento do camisa 11, que sobrou na área para Kaio Jorge marcar o terceiro do Santos. Renato mexeu mais uma vez na equipe, Ferreira e Thaciano entraram no lugar de Luiz Fernando e Jean Pyerre. Com a vantagem no placar, Cuca também mudou. Felipe Jonatan e Marinho sentiram e deram lugar a Wagner Leonardo e Jean Mota.

Aos 31, em cobrança de falta, David Braz chutou forte e no ângulo, para defesas de John. O Grêmio não conseguiu encaixar seu jogo e o Santos aproveitou para ampliar a goleada. Jean Mota cruzou na segunda trave e Laércio cabeceou para o fundo da rede, marcando seu primeiro gol com a camisa santista.