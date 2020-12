José Aldo declara permanência no peso-galo "estou muito bem"

O lutador fará sua terceira luta na categoria | Foto: Getty Images

José Aldo estará em ação no próximo sábado (19) para sua 36ª luta na carreira, mas apenas a terceira na categoria peso-galo. O ex-campeão peso-pena do UFC enfrentará Marlon Vera no último card de 2020, no UFC Apex, em Las Vegas. De forma exclusiva ao 'Combate' o lutador já avisou que, independentemente do resultado, seu futuro é mesmo na categoria até 61kg. Em duas lutas, foram duas derrotas.



O “Campeão do Povo” estreou na categoria em dezembro de 2019, quando perdeu para o também brasileiro Marlon Moraes, numa decisão dividida em Las Vegas. Depois, mesmo vindo de derrota, enfrentou o russo Petr Yan pelo cinturão vago dos galos e foi nocauteado no último round, em julho, na Ilha da Luta.

"Com tudo que possa acontecer, estou muito bem na categoria, me sentindo forte para essa categoria, então não passa pela minha cabeça hoje mudar de novo e subir para os penas" disse o lutador ao Combate

Depois de 16 lutas no UFC, sendo 12 delas com o cinturão em jogo, José Aldo já não costuma se ater tanto mais assim ao que o adversário pode trazer. Perguntado sobre o casamento de estilos com o equatoriano Marlon Vera, o brasileiro avisou que estará pronto para qualquer jogo do rival. Vera é o número 15 da categoria, e Aldo o sétimo.

"Pelo fato de eu ser muito versátil, para mim qualquer jogo se adapta muito fácil. Independentemente do adversário, e se a luta for no chão ou qualquer outro lugar, consigo lutar bem em todas as áreas" disse em entrevista exclusiva ao Combate

*Com informações do Globo Esporte/Combate

