Son desbanca Arrascaeta e Luiz Suáres e vence o prêmio Puskas

Son em comemoração pelo gol | Foto: AFP

O meia Son Heung-min, do Tottenham, venceu o Prêmio Puskás da Fifa, que elege o gol mais bonito do mundo anualmente. O sul-coreano, que saiu driblando os jogadores do Burnley desde sua área até marcar um golaço, desbancou os uruguaios De Arrascaeta, do Flamengo, e Luis Suárez, do Atlético de Madri, na disputa.



Nesta edição, a Fifa separou lances que ocorreram entre julho de 2019 e outubro de 2020.

Criado em 2009, o prêmio tem em seu nome uma homenagem ao húngaro Ferenc Puskás, um dos maiores nomes da história do futebol. Desde então, dois brasileiros venceram uma edição do evento, Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015.

No ano passado, o atacante Zsóri foi o ganhador. Outros jogadores consagrados, como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Salah também já faturaram o Puskás nos últimos anos.

*Com informações do UOL

Leia mais:

José Aldo declara permanência no pes-galo "estou muito bem"

Arqueiro indígena é bicampeão brasileiro de Tiro com Arco

Rússia é banida da Olimpíada de Tóquio e da Copa 2022