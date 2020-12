Open Rio é adiado por conta da pandemia da Covid-19

A organização busca novas datas para o evento | Foto: Fotojump/Open Rio

A 8ª Edição do Rio Open não será mais realizada no mês de fevereiro de 2021. A organização do evento oficializou nesta quarta-feira (16) o adiamento, ocasionado pela incerteza com relação à pandemia do coronavírus.



A Associação de Tenistas Profissionais (ATP), responsável pela definição do calendário do circuito mundial, trabalha junto com os responsáveis pela etapa brasileira a fim de definir uma nova data ainda no ano que vem, mas não foi descartada a possibilidade de cancelamento e retorno apenas em 2022.

Principal torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open é o primeiro ATP World Tour 500 da história do Brasil, sendo um dos 22 mais importantes do calendário mundial, além de ser o maior evento esportivo anual do Rio de Janeiro, reunindo em média 50 mil pessoas por ano, sendo 30% de fora da cidade, de acordo com a organização.

