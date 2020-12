Neuer supera Alisson e é escolhido o melhor goleiro de 2020

O jogador foi campeão da Copa do Mundo em 2014 | Foto: Reprodução Instagram

O alemão Manuel Neuer levou o prêmio de melhor goleiro do mundo na temporada 2019/20. A Fifa revelou nesta quinta-feira (17) os vencedores do prêmio Fifa The Best, e o jogador do Bayern de Munique levou a melhor na disputa entre os arqueiros.



Após uma temporada de destaque no clube bávaro, que conquistou a Liga dos Campeões e o Campeonato Alemão, Neuer superou os goleiros Alisson e Oblak, que terminaram a premiação em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

"Foi um dos melhores anos da minha carreira, com certeza. Estávamos confiantes, fizemos coisas fantásticas na temporada, principalmente em 2020. Foi especial o que fizemos em Lisboa, foi fantástico para os torcedores", declarou Neuer após ser revelado o vencedor.

Esta é a primeira vez na carreira em que Neuer conquista o troféu, criado pela Fifa em apenas 2017. O goleiro havia sido apontado como segundo melhor jogador do mundo em 2014, quando a Fifa premiava os atletas junto à Bola de Ouro, da revista "France Football". Na ocasião, ele foi derrotado por Cristiano Ronaldo.

