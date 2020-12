Com críticas, Sá Pinto continua no Vasco, afirma Campello

O técnico português foi a aposta vascaína para evitar o rebaixamento | Foto: Ricardo Fernandes/Agif

O Vasco segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. As más atuações fizeram com que rumores sobre uma possível demissão do técnico Ricardo Sá Pinto crescessem. No entanto, o presidente Alexandre Campello foi categórico ao fala sobre o português, afirmando que Sá Pinto segue no comando da equipe.



"Não acho que mais uma mudança de treinador vá resolver. Leva tempo até o treinador conhecer o elenco e acho que todos devem dividir a responsabilidade. Jogadores e comissão. E direção. Ninguém ganha ou perde sozinho no futebol. Cada um tem que assumir sua responsabilidade", disse ao Globoesporte.com.

Campello defendeu Sá Pinto ao explicar a opção por mudar de treinador e demitir Ramon Menezes.

"Agora não conseguimos jogar com o mesmo time duas vezes seguidas. Tivemos vários problemas com a covid-19, e o treinador quase não teve uma semana cheia para treinar, ao contrário do Ramon que teve a maior pré-temporada que eu já vi no futebol", declarou

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais:

Neuer supera Alisson e é escolhido o melhor goleiro de 2020

Open Rio é adiado por conta da pandemia da Covid-19

Arqueiro indígena é bicampeão brasileiro de Tiro com Arco