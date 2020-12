Nem Messi ou Cristiano Ronaldo, Lewandowski é o novo melhor do mundo

Lewandowski fez uma temporada perfeita, o que garantiu o prêmio fifa de melhor do mundo | Foto: Twitter Fifa/Reprodução

O atacante polonês Robert Lewandowski conquistou nesta quinta-feira (17) o prêmio Fifa The Best, de melhor jogador do mundo, em cerimônia virtual realizada pela Fifa. Ele deixou para trás na disputa o craque argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo.



A conquista do atacante do Bayern de Munique acontece após mais uma temporada repleta de gols e de conquistas. Para superar os badalados Messi e Cristiano Ronaldo, Lewandowski marcou 59 gols na última temporada, somando os tentos por seu clube e sua seleção, e foi peça fundamental em uma temporada perfeita da equipe de Munique, que culminou com a conquista da última edição da Liga dos Campeões.

O prêmio do gol mais bonito da temporada foi para o sul-coreano Heung-min Son (Tottenham), que venceu a disputa graças a um golaço, no qual dá uma arrancada da defesa de sua equipe até a meta do Burnley. Ele disputava a honraria com o uruguaio Arrascaeta (Flamengo), que concorria graças a um gol de bicicleta contra o Ceará, e o uruguaio Luis Suárez (Atlético de Madrid), por gol marcado quando ainda estava no Barcelona.

*Com informações da Agência Brasil

