Após sofrer ameaças de morte, Thiago Mendes é suspenso por dois jogos

Com a lesão, Neymar não jogará mais em 2020 | Foto: Aurelien Meunier/PSG

O volante Thiago Mendes, do Lyon, foi punido pelo Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França com dois jogos de suspensão. Por conta do lance com Neymar, Thiago recebeu ameaças de morte nas redes sociais



A sanção é decorrente da forte entrada do ex-São Paulo em Neymar, nos minutos finais da vitória sobre o Paris Saint-Germain, no último domingo (13), pelo Campeonato Francês.

A punição inclui a suspensão automática pelo cartão vermelho. O jogador brasileiro já ficou de fora da partida contra o Brest, na quarta-feira (16), e será baixa novamente diante do Nice, neste sábado (19).

Apesar de ter recebido três jogos de suspensão inicialmente, Thiago Mendes estará à disposição contra o Nantes, no dia 23 de dezembro.

A entrada do volante em Neymar gerou muita repercussão. O camisa 10 da Seleção Brasileira deixou o gramado chorando, mas exames constataram que não houve fratura. Com uma entorse no tornozelo esquerdo, o atacante deverá atuar novamente pelo PSG somente em 2021.

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais:

Nadador amazonense busca recorde e apoiadores para disputa no RJ

Invicta, seleção da 'Alemanha' vence Campeonato Peladeiros 2020

Flamengo é o clube brasileiro mais pesquisado em 2020; veja o top 10