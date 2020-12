Barroca acredita em recuperação do Botafogo 'O desafio da minha vida'

Com diversos problemas internos, o Botafogo acredita em uma virada no campeonato | Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo se encaminha para o terceiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro no século 21. Lanterna da competição, só um milagre impedirá o Alvinegro de repetir o que aconteceu em 2002 e 2014. Eduardo Barroca foi o técnico escolhido para tentar mudar a situação.



Encarregado da missão de manter o time na Série A em 2021, o técnico Eduardo Barroca promete lutar até o fim.

"É o desafio da minha vida. Coloquei minha vida totalmente de lado", afirmou o comandante em entrevista à ESPN Brasil.

Com apenas 20 pontos em 25 rodadas, o Botafogo precisa conquistar 25 pontos nos 13 jogos restantes para escapar da degola. Barroca, entretanto, não se fixa nos números e projeta o duelo decisivo contra o Coritiba, neste sábado (19). O Coxa é um adversário direto na luta contra o rebaixamento.

"Não fazemos contas. Até porque qualquer conta nesse cenário hoje não é real. Precisamos nos preparar muito bem para o jogo com o Coritiba, difícil, fora de casa, adversário que está próximo, temos que fazer a nossa melhor partida, nossa final do Campeonato Brasileiro tem que ser esse jogo. " afirmou

O momento é decisivo para o Alvinegro. Nas três rodadas seguintes, o Fogão medirá forças com o Corinthians e depois com outras duas equipes ameaçadas, o Athletico-PR e o Vasco. Se os resultados não vierem, a equipe estará virtualmente rebaixada no dia 10 de janeiro, com 9 rodadas de antecipação.

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais:

Nadador amazonense busca recorde e apoiadores para disputa no RJ

Invicta, seleção da 'Alemanha' vence Campeonato Peladeiros 2020

Flamengo é o clube brasileiro mais pesquisado em 2020; veja o top 10