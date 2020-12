Vasco luta para sair do Z4 e Flamengo mira na vice-liderança

Os cariocas vivem situações completamente diferentes dentro do Brasileirão | Foto: Reprodução

O Vasco da Gama, com uma situação nada confortável e em busca de sair do Z4, enfrenta o Santos neste domingo (20), pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio São Januário, às 15h. Do outro lado está o Flamengo que duela contra o Bahia no Maracanã, de olho na vice-liderança do Brasileirão. O jogo também será no domingo, às 17h15.

Vasco x Santos

As equipes vivem momentos opostos. Enquanto o Santos vem de uma classificação na Libertadores e briga para chegar ao G4 do Brasileirão, os Cruzmaltinos lutam para não terminarem o ano na zona de rebaixamento.

O técnico Sá Pinto terá problemas para montar a equipe que jogará contra os paulistas. O lateral Neto Borges, o meia Leonardo Gill e o atacante Talles Magno estão suspensos, e não poderão entrar em campo.

O Vasco precisa da vitória para aumentar as chances de permanência na Série A | Foto: Guilherme Dionízio/Estadão

O jogo é crucial para o treinador. A sequência de derrotas e empates trouxeram tensão com a torcida, que já pede o desligamento de Sá Pinto do comando da equipe. A última vitória do time foi em 14 de novembro, contra o Sport Recife.



O jornalista Renzo Luiggi Bacelar, de 20 anos, é torcedor do Vasco e conta o que espera da partida contra o Peixe.

Mesmo com a situação da equipe, o torcedor espera a vitória do Vasco | Foto: Reprodução

“O Vasco vive uma situação muito incômoda. Os torcedores cobram e muito. Acredito que o Vasco vai estar aguerrido, com vontade de jogar, e o Santos organizado com as peças que tem. Está na hora de mudar a chave, se não mudar agora, não tem como mudar no fim do campeonato. Como vascaíno, espero que seja 2 a 1 para o Vasco. ” disse ao analisar o momento que vive o time carioca.



No Santos, Cuca está fazendo um verdadeiro milagre. Mesmo com desfalques e material humano limitado, a equipe consegue mostrar um bom futebol e fazer frente a seus adversários.

Uma das principais peças do treinador, Solteldo continua em isolamento, após testar positivo para o coronavírus. Diego Pituca e Lucas Veríssimo voltam de suspensão e podem reforçar a equipe para o confronto. Treze pontos separam as equipes na tabela do Brasileirão.

Flamengo x Bahia

De uma vitória maiúscula contra o Santos, por 4 a 1, o Flamengo duela contra o Bahia, recém eliminado da Copa Sul-Americana. Com o tropeço do vice-líder Atlético-MG, derrota na quarta-feira (16), Rogério Ceni vê a chance de conquistar pontos e colar no São Paulo, que segue oito pontos à frente dos cariocas.

Se vencer, Ceni engata a quarta vitória seguida e continua vivo pela disputa do Brasileirão. De olho no confronto, o time realizou treinos técnicos e táticos no Centro de Treinamento (CT) Ninho do Urubu. William Arão e Diego Ribas continuam como dúvidas para a partida e seguem tratando de lesões.

O Flamengo está oito pontos atrás do líder, mas possui um jogo a menos | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Voltando da Argentina com a eliminação da Copa Sul-Americana na bagagem, o Bahia busca se reestruturar e tentar uma vitória contra os rubro-negros.



Atualmente na 16º colocação, o técnico Mano Menezes precisa se distanciar da zona de rebaixamento. O primeiro time do Z4 é o Vasco, que está a três pontos do Bahia. Com possível derrota para o Flamengo e a vitória do Vasco, os baianos assumiriam a ponta da zona de rebaixamento, por ter um jogo a mais que os cariocas.

No domingo (20), o técnico não terá o atacante Rossi, expulso no último jogo, e o volante Ronaldo, que pertence ao Flamengo e está emprestado para o Bahia.

