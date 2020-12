Pedro Rocha fica próximo de deixar o Flamengo

Pedro encerra seu vínculo com o clube em dezembro de 2020 e não irá renovar | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

As fracas atuações e os vários problemas de lesão fizeram a diretoria rubro-negra não investir na manutenção de Pedro Rocha. Tanto que o Spartak-RUS, clube que pertence o jogador, já adiantou que o atleta deve retornar a Rússia no dia 12 de janeiro.



A diretoria do Flamengo vem buscando manter seus principais jogadores visando a próxima temporada. Por isso, os rubro-negros renovaram com a maioria dos atletas do grupo atual. No entanto, o clube não demostrou interesse em continuar com Pedro.

Pedro Rocha chegou ao Flamengo no início da temporada, mas foi um dos últimos reforços a estrear. Ainda assim, durante o ano, o atacante não emplacou e pouco produziu com a camisa rubro-negra.

Pedro Rocha tem contrato com o Spartak até 2023. No entanto, não é certo que o atacante será reintegrado ao elenco do time russo.

*Com informações da Gazeta Esportiva



