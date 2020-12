Fim da novela: Diego Alves renova com o Flamengo

Diego continua como goleiro titular até o fim de 2021 | Foto: Gilvan de Souza

Flamengo e Diego Alves voltaram a falar a mesma língua. Após desacordos na negociação, as partes selaram a paz em reunião nesta quinta-feira (17) e e acertaram a renovação do contrato por mais uma temporada, até o final de 2021.



Uma nova reunião entre os agentes e Diego Alves e o Flamengo ocorreu nesta quinta-feira (17) e selou de vez o destino do goleiro. As partes tiveram de ceder, já que havia um desencontro de interesses.

No meio do embate, Diego recebeu manifestações públicas de apoio de jogadores e também de Rogério Ceni. Filipe Luís e Arrascaeta fizeram coro pela permanência, enquanto Gabigol festejou um de seus gols contra o Santos ao lado do companheiro.

O treinador deu a tarja de capitão para o atleta, o que foi visto como um sinal claríssimo de prestígio interno.

"É uma referência, é muito importante. Gostaríamos que ele ficasse coma gente, mas é parte da diretoria a decisão. Todos sabemos da importância dele no vestiário e no campo", frisou Arrascaeta, antes de sabe do acordo positivo entre as partes

Com contrato até o final de 2020, Diego conversava desde a metade desta temporada para seguir no Flamengo nos próximos anos.

*Com informações do UOL

