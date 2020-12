Perseguindo líder São Paulo, Flamengo busca vitória diante do Bahia

O Flamengo recebe o Bahia neste domingo, a partir das 18h15 (horário de Brasília) no estádio do Maracanã, e busca uma vitória que lhe permita continuar a perseguição ao líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo.

O Rubro-Negro chega à partida válida pela 26ª rodada ocupando a 3ª posição, com 45 pontos, oito atrás do Tricolor do Morumbi (que venceu o Atlético-MG por 3 a 0 nesta rodada). Para o Bahia (16º com 28 pontos) é importante vencer para se afastar da zona do rebaixamento.

Renovação de Diego Alves

O time da Gávea tem um objetivo claro para este jogo, vencer para não deixar que o líder São Paulo abra uma vantagem muito grande na liderança. E o Flamengo ganhou um estímulo de última hora para partir em busca do triunfo, na última sexta-feira (18) a equipe anunciou a renovação com o goleiro Diego Alves por mais uma temporada.

Com isso, a equipe comandada por Rogério Ceni encerrou uma novela que vinha se alongando por muito tempo. A notícia ruim é a possível ausência do volante Willian Arão, que permanece sendo dúvida por causa de uma lesão na coxa direita. Se ele não entrar em campo, Gomes deve aparecer na equipe titular.

Eliminação na Sul-Americana

Para o Bahia a partida contra o Flamengo assumiu um significado especial. Após ser eliminado pelo Defensa Y Justicia (Argentina) da Copa Sul-Americana, o Tricolor concentra suas forças apenas no Brasileiro. E a caminhada no torneio nacional merece mesmo uma atenção maior.

Parado na primeira posição fora da zona do rebaixamento, o Bahia sabe que uma vitória diante do time da Gávea é importante para voltar a ganhar moral.