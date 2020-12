Flamengo vence Bahia por 4 a 3 em jogo dramático

O resultado deixou o Flamengo na vice-liderança da competição com 48 pontos | Foto: Divulgação

Brasil - O Flamengo venceu o Bahia por 4 a 3 na noite deste domingo (20), no Maracanã, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A partida já começou dramática quando, aos 9 minutos do primeiro tempo, o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi expulso.

A expulsão, no entanto, acabou não sendo tão prejudicial, já que o Flamengo terminou o primeiro tempo em vantagem, com 2 a 0. No início da etapa final, o Bahia virou o jogo em 13 minutos. Mas o Flamengo não desistiu e contou com o artilheiro Pedro para virar o jogo no final.

O resultado deixou o Flamengo na vice-liderança da competição com 48 pontos, cinco a menos que o líder São Paulo, que tem um jogo a mais. Para o Bahia, que não vence o Flamengo no Maracanã há 26 anos, a derrota foi a quinta consecutiva e um péssimo resultado na luta contra o rebaixamento.

O Flamengo se despede do futebol em 2020 contra o Fortaleza, no próximo sábado, no Castelão. O Bahia vai tentar encerrar o jejum de cinco partidas sem vencer diante do Inter, no domingo, na Arena Fonte Nova.

*Com informações do UOL

