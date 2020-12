Fotos íntimas de Gabriel Jesus e Diego Costa são encontradas em Bíblia

A mulher que aparece nas imagens ainda não foi identificada | Foto: Reprodução

Fotos íntimas dos brasileiros Diego Costa, do Atlético de Madrid, e Gabriel Jesus, do Manchester City, foram encontradas em uma Bíblia entregue para uma loja de caridade. Ambos os jogadores aparecem com a mesma mulher, mas em momentos diferentes.



A Bíblia estava em uma sacola entregues por uma mulher a uma loja de caridade em Marylebone, no centro de Londres. Segundo o 'The Sun', uma fonte afirmou que "Jesus e Costa estavam rindo e pareciam incrivelmente relaxados enquanto se divertiam".

A pessoa que realizou a doação não foi identificada até o momento. Segundo o jornal inglês, a entrega foi feito por uma mulher que queria deixar o Reino Unido e deixou a Bíblia com as fotos.

