Manaus FC aposta nos preparativos para a temporada em 2021

Após sua primeira participação na Série C de 2020, onde o Gavião fez história chegando em 5°colocado. O clube trabalha para montar um elenco competitivo para a temporada 2021, e tentar chegar as fases classificatórias para a Série B.



A diretoria já monta o elenco que em 2021 disputará a Copa Verde, Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C. Para isso, peças no mercado devem chegar ao esmeraldino em breve, e também, alguns atletas do elenco de 2020 permanecem para o próximo ano.

Jogadores chegando com pré-contrato

O Esmeraldino acertou com dois atletas através de um pré-contrato, sendo um lateral esquerdo e o outro, meia. Ambos os jogadores chegam em Manaus após encerrarem seu ciclo em seus clubes atuais, que estão disputando a Série C de 2020.

Atletas que permanecem para 2021

O Gavião já renovou com os atletas Márcio Passos, Thiago Spice, Gabriel Davis, Luís Fernando, Gleibson, Edvan, Gilson e mais recentemente, o zagueiro Ramon foi mais uma das peças mantidas para o próximo ano.

Além dos já renovados, os atletas Patrick Borges, Paulo Henrique, Igor Martins, Philip e Jack Chan possuem contrato vigente com o clube e também ficam para a próxima temporada.

