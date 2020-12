Honda sofre lesão e vira dúvida para jogo contra o Corinthians

O jogador já está em tratamento no departamento médico do clube | Foto: Vitor Silva/Botafogo

Exame realizado nesta segunda-feira (21) apontou lesão na coxa esquerda de Keisuke Honda. O meia do Botafogo havia sido substituído na segunda etapa do jogo contra o Coritiba, no último sábado (19), após sentir desconforto na musculatura anterior da coxa.



O jogador japonês já iniciou o tratamento e dificilmente estará à disposição para o próximo confronto, às 16h de domingo (27), contra o Corinthians, no Nilton Santos. Para a posição de meia mais avançado, Eduarco Barroca tem como opções Bruno Nazario, Eber Bessa e Cesinha.

Honda foi substituído aos 19 minutos do 2º tempo, quando o Coritiba ainda vencia por 1 a 0. Cícero entrou e ajudou a mudar a história do confronto ao fazer o cruzamento que terminou com gol de empate de Pedro Raul. O centroavante ainda marcou de pênalti para virar a partida.

A vitória foi fundamental para o Botafogo na luta contra o rebaixamento. Antes do confronto, a equipe acumulava 12 jogos de jejum, sendo sete derrotas seguidas, e ocupava a lanterna.

Foi a primeira vitória de Barroca no retorno ao time carioca. Com 23 pontos, o Botafogo ganhou duas posições. É o atual 18º colocado, com cinco pontos a menos do que o Bahia, o primeiro fora do Z-4.

