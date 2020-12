Martin Benítez não tem permanência definida no Vasco para 2021

Benítez mostrou interesse em continuar defendendo o time carioca | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O meia Martín Benítez não esteve em campo neste domingo (20), na vitória do Vasco sobre o Santos pelo Campeonato Brasileiro, e pode não jogar mais pelo clube. Além de estar em processo recuperação, seu contrato termina no dia 31 de dezembro, e até o momento não há definição sobre sua permanência.

Com um edema na panturrilha, ele é dúvida para a partida do próximo domingo (27) contra o Athletico-PR.

A última partida do "Ben10" com a camisa do Vasco foi no clássico contra o Fluminense, no dia 13, em São Januário. O jogador deixou o confronto com dores, e exames posteriores constataram a lesão.



Além do possível desfalque, o técnico Ricardo Sá Pinto não poderá contar com o zagueiro Jadson e o lateral-esquerdo Henrique.

A dupla recebeu o terceiro amarelo contra o Peixe. Entretanto, o treinador terá os retornos de Neto Borges, Leonardo Gil e Talles Magno.

