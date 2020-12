Torcedora do Manaus FC ganha carro após comprar rifa do clube

A torcedora Jacqueline Praia foi a sorteada | Foto: Divulgação

O Manaus FC realizou o sorteio de um carro, modelo Fiat Mobi, na tarde deste sábado (19). A grande sorteada foi Jacqueline Praia, dona da rifa n° 5423.



Curiosamente, quem noticiou a ganhadora foi seu filho, que estava coincidentemente passando pelo local no momento do sorteio.

A venda das rifas foi de extrema importância para o Gavião do Norte fechar as contas de 2020, conforme disse o presidente do clube no sorteio, Luis Mitoso.

“Fomos muito abençoados com a ajuda de todos na venda destas rifas. Foram mais de 5 mil rifas vendidas, e através disso, vamos poder honrar todos os nossos compromissos neste ano de 2020”, declarou.

Como a vencedora não estava presente, e sim, seu filho, o presidente Mitoso fez questão de ligar para Jacqueline e parabenizá-la.

“Nós agradecemos muito por sua ajuda e vamos entregar o carro para ela”, complementou o presidente Mitoso.

