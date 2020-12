Cássio sofre choque com adversário e sai de campo desacordado

O jogador ficará em repouso e pode não entrar para o próximo jogo, contra o Botafogo | Foto: Reprodução da internet

Na última segunda-feira (21), o Corinthians derrotou o Goiás, de virada, por 2 a 1, e conseguiu mais três pontos no Brasileirão, mas a comemoração, deu lugar a preocupação. No segundo tempo, o goleiro Cássio se chocou com Vinicius, atacante do Goiás, e ficou caído sem se mexer dentro da área. O ídolo do Corinthians precisou ser substituído e saiu de ambulância.



Nesta terça-feira (22), o clube paulsita informou o boletim médico do jogador. Segundo a nota, Cássio encontra-se lúcido, mas ainda está em observação no hospital. Veja abaixo:

"Olá. Bom dia! O atleta Cássio segue em observação no hospital São Luiz, em plena consciência e lucidez. Ele sofreu uma concussão na partida entre Corinthians e Goiás, mas não teve diagnosticado nenhum dano após exames detalhados de tomografia e ressonância magnética. Ele segue sob acompanhamento dos médicos do Clube Joaquim Grava e Ivan Grava, e do neurologista Glauco Filellini e do especialista em coluna Paulo Santa Cruz." informou o clube

