Jogador de 17 anos do AM fecha contrato com o Flamengo e realiza sonho

O atleta é um dos destaques do clube, na categoria sub-17 | Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O atleta Werton Rêgo, de apenas 17 anos, realizou o sonho de milhares de garotos amazonenses: assinar um contrato profissional com um grande clube de futebol. O Flamengo fechou contrato com o jovem natural de Benjamin Constant, em um valor de R$ 313 milhões de reais, caso algum clube se interesse pelo jogador.

O amazonense saiu, ainda muito novo, de sua terra natal. Aos seis anos de idade, foi para a capital Manaus. Aos nove anos, Werton chegou nas categorias de base da equipe Rubro-Negra.

Pelo Flamengo, Werton conta com 11 gols, em 15 partidas. Ele também atuou pelo sub-20, durante o campeonato carioca, conseguindo três tentos, em quatro jogos. A marca chamou a atenção da diretoria do clube carioca.

Werton é uma das apostas para o futuro do Flamengo | Foto: Reprodução

O volante está sendo fundamental na trajetória do Flamengo, na Copa do Brasil sub-17. O time está nas quartas de final da competição, onde em dois jogos, Werton marcou quatro gols.



O amazonense usou suas redes sociais para agradecer a oportunidade e a família.

"Primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida, hoje pude assinar meu primeiro contrato profissional com o Flamengo! Com muita dedicação, disciplina e força de vontade. É uma sensação indescritível. Obrigado a todos os meus familiares principalmente meus pais, só nós sabemos oque passamos durante esses 8 anos para chegar nesse momento, realização não só do meu sonho mas sim, do nosso sonho. É uma grande conquista, estou muito feliz em dar novo passo. Obrigado Flamengo, nossa história só acabou de começar" publicou o atleta.

