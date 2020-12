Na véspera de Natal, atletas amazonenses definem 2020 em palavras

Os esportistas falam sobre o ano atípico e difícil | Foto: Reprodução

Manaus - O ano de 2020 foi um ano atípico para todo o mundo. Pandemia, mortes, medo e confinamento fizeram com que o ano fosse, para alguns, para esquecer e para outros, para reflexão. Em entrevista exclusiva Portal Em Tempo , o ultramaratonista aquático, Vitor Gadelha, o medalhista olímpico, Sandro Viana e o atleta do Jiu-Jitsu, Deodato Lemes, definem o ano de 2020 em palavras e contam sobre suas experiências.

Em meio a tantas adversidades, os esportistas encontraram forças para seguir em frente.



"Excêntrico"



Apesar da pouca idade, o atleta é um expoente da natação amazonense

É exatamente assim que Vitor Gadelha, de 23 anos, define o ano de 2020. O excêntrico significa que o ano de 2020 foi estranho, fora do normal ou de maneira incomum. Mas Vitor, otimista que é destaca pontos importantes que viveu na carreira esportista.

"Mesmo com os problemas, o ano teve momentos bons, que marcaram. Como quando estabeleci o recorde de nado no Amazon Challenge, de 18k e 30k, me tornando o único amazonense a ter completado os dois desafios" disse Vitor Gadelha, ao relembrar o desempenho.

Vitor Gadelha alcançou o pódio no Amazon Challenge | Foto: Reprodução

Com sonhos, o atleta já projeta o ano de 2021 e disse que representará a natação amazonense no Rio de Janeiro, em uma das provas mais conhecidas dos maratonistas aquáticos.



"2021 vai ser um ano bem agitado, para mim. Vou participar dos 48k em volta da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ainda não planejei meus próximos desafios, mas vejo bons treinos e espero ótimos resultados" finalizou empolgado.

"Provação"

O atleta Sandro Viana, de 43 anos que já representou a seleção brasileira de atletismo, reflete que o ano não foi um dos melhores para os esportistas, mas viu exemplos de superação a serem seguidos.

Sandro conta sobre o ano atípico no esporte e em todas as áreas do mundo | Foto: Arquivo Pessoal

"Foi um ano de provação para o esporte. Não bastasse a resiliência que já é necessária para estar no esporte brasileiro, com essa escassez que a pandemia trouxe, foi necessário muita capacidade para extrair toda a competência e força de vontade", analisou o corredor.

Sandro Viana é considerado Herói Olímpico, pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e se tornou Atleta Guia, para os novos talentos do Brasil.

"Realmente o esporte parou, então os atletas que fizeram a leitura da situação estão de parabéns. Porque eles entenderam que era necessário sair de dentro da caixa e se reinventar. Particularmente, aconselho muitos atletas ajudei o máximo possível aqueles que estavam ao meu redor. Executar a missão de Atleta Guia, também foi muito difícil durante esse ano" finalizou Sandro.

"Superação"

Deodato Lemes, de 39 anos, é um atleta manauara praticante de Jiu-Jitsu há mais de 20 anos. Atualmente, conquistou o vice Campeonato Brasileiro de Luta Livre, faturando a medalha de prata. O mestre "Deodato Popó", como é conhecido, avalia o ano de 2020, ainda no Natal.

Mestre Deodato exibe com orgulho sua medalha de prata, conquistada no Campeonato Brasileiro de Luta Livre | Foto: Reprodução

"Defino este ano, como 'Superação'. Apesar desse vírus avassalador, podemos terminar mais um ano ao lado de quem amados, enquanto vários, infelizmente perderam a vida", avaliou o atleta.

"Este ano, algo que me marcou no esporte, foi participar de um projeto social, que ajuda a revelar talentos do esporte amazonense, o 'Oficina de Jiu-Jítsu, Clube das Mães Japiinlandia', um trabalho muito bom, com essa garotada. Individualmente, posso dizer que foi conquistar o Vice Campeonato Brasileiro de Luta Livre. Foi muito gratificante." finalizou o lutador.

