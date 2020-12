Cresce em Manaus a procura para a prática do Paintball

O paintball é cada vez mais conhecido e praticado na cidade | Foto: Reprodução

Manaus - O paintball é um esporte dos Estados Unidos que ganhou adeptos no Amazonas. Por conta da pandemia do coronavírus, as atividades precisaram parar, mas neste momento, a prática do esporte volta aos poucos em Manaus e com isso, a grande procura dos jogadores.

Donos de arenas de paintball contam ao Portal Em Tempo , como foi o período de pandemia e a grande procura pelo esporte.

Anderson Bonates, de 36 anos, é proprietário da "Arena Paintball", localizada na rua João Alfredo, n° 73, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul da cidade. Ele relatou o que enfrentou durante os meses de quarentena e como está sendo a volta dos praticantes.

Anderson e sua equipe, em uma partida de Paintball | Foto: Reprodução

"Passamos um bom tempo fechados e após nosso retorno a procura foi ainda maior. Acredito que muitos estavam estressados em casa. Acredito que esse esporte foi a válvula de escape." disse Anderson, ao analisar a frequência de praticantes, após a flexibilização da quarentena.



Abimael Melo, de 28 anos, é empresário, sócio administrador da "Taticom Paintball", localizada no Centro Social de Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus (Cassam), em frente a Base Aérea de Manaus, no bairro Crespo, zona Sul da cidade.

Abimael na sede da Taticom Paintball | Foto: Reprodução

A incerteza e preocupação com os negócios, afetaram vários setores da economia, e com os proprietários de campos de paintball, não foi diferente.



"Durante a pandemia, tivemos muitas dúvidas. Nosso receio foi que o governo proibisse os esportes em geral, uma vez que a maioria exige contato físico e aproximação. Estávamos fechados desde fevereiro. Tivemos que ser cauteloso com a pandemia e também por conta da alta do dólar, já que parte dos insumos da empresa, não são vendidos no Brasil" disse Abimael.

Grupo de praticantes, antes de uma partida na Arena Paintball | Foto: Reprodução

Para uma volta segura das atividades, muitas precauções foram tomadas pela empresa, que buscou oferecer segurança para seus clientes.

"Antes da pandemia, eram aproximadamente 300 praticantes por semana. Hoje estamos com um máximo de 200. Sempre dando intervalos de 2h, de uma partida para a outra. Os equipamentos são constantemente higienizados. Essa prática que já era executada, mesmo antes da Covid-19, por se tratar de um esporte coletivo. Também alertamos sobre o uso de máscaras, com placas dispostas desde a entrada do clube, até no campo de jogo" comentou sobre os protocolos de saúde adotados.

| Foto: Reprodução

Paintball não é apenas diversão, ele conta com inúmeros benefícios à saúde de seus praticantes.

"Além da perda de peso, o esporte melhora a autoestima, ele libera endorfina, envolvendo o lado psicológico da pessoa. É um esporte que mexe com você desde o dedo mindinho, até os fios do cabelo. É um excelente aeróbico", disse Anderson Bonates, ao explicar os benefícios da prática de paintball.

Aos que se interessarem pelo esporte, ambos os campos de jogo citados, atendem apenas por hora marcada e número fechado de jogadores. Evitando os jogos avulsos, por conta da Covid-19.

