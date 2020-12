Grêmio tenta superar má fase e Palmeiras busca mais uma semifinal

Os primeiros jogos das semifinais da Copa do Brasil acontecem hoje (23). Recém eliminado da Libertadores, o Grêmio enfrenta o São Paulo, na Arena do Grêmio às 20h30. O Palmeiras duela com a 'zebra' da competição, o América-MG, no estádio Allianz Parque, no mesmo horário.

Grêmio x São Paulo

Chegando de mais uma humilhante eliminação, agora para o Santos, na Libertadores. O "Imortal" tenta se reerguer contra o São Paulo, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

O Grêmio tem na defesa uma preocupação. Sem conseguir emplacar uma sequência, Kannemann e Geromel não consegue criar uma muralha no setor defensivo, zona que era uma das mais fortes na equipe.

Kannemann está machucado e poderá não iniciar a partida, caso os exames mostrem que a recuperação precise de mais tempo.

Renato Gaúcho convocou seus jogadores para iniciarem a preparação, nesta segunda-feira (21), no Centro de Treinamento (CT) Luiz Carvalho.

Bruno Seixas é um torcedor manauara, apaixonado pelo São Paulo e contou o que espera da partida.

"Acho que o time do Grêmio não se abalou com a eliminação da Libertadores, eles tem o Renato Gaúcho que é um técnico competitivo, vai vir para o jogo, para ganhar. O São Paulo está mostrando um futebol bonito, e com esquemas diferentes. Já mostrou diante do Flamengo e Atlético-MG que consegue jogar de igual para igual. Espero uma vitória do São Paulo" disse

A comissão técnica realizou treinos aeróbicos e de força física, com os atletas. No trabalho com a bola, Renato focou na precisão de troca de passes e criação de espaços dentro de campo.

Em São Paulo, o técnico Fernando Diniz começou a preparação, no CT da Barra Funda, ainda no Domingo (20). O treino criado pro Diniz, focou na movimentação rápida, troca de passes e saída de bola.

Estrela do time, na temporada., Luciano é dúvida para a partida contra os sulistas, após ter lesionado a coxa esquerda, em jogo contra o Atlético-MG. O atleta está relacionado para o jogo, mas não sabe se poderá atuar.

América-MG x Palmeiras

Vice líder do Brasileirão Série B, o América-MG chega como azarão à disputa do título da Copa do Brasil, após fazer história eliminando o Corinthians-SP e Internacional-RS da competição.

O Coelho começou a preparação para enfrentar o Palmeiras, no Centro de Treinamento (CT) Lanna Drumond. Os jogadores titulares fizeram trabalhos regeneração muscular, enquanto os reservas trabalharam com bola, treinos táticos. Os goleiros tiveram uma atenção especial, e realizaram treinos especiais, a parte dos demais jogadores.

A equipe comandada pelo Técnico Luiz Cardoso, o 'Lisca Doido', terá o desfalque do atacante Léo Passos, que tem contrato com o time paulista e está emprestado ao América-MG.

No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira treinou seus jogadores com foco na quebra das linhas defensivas do adversário. O treinador ainda instruiu a troca rápida e passes e marcação alta.

Após o término do trabalho em grupo, os jogadores foram divididos por posições, para realizarem treinos específicos.

O atacante Luiz Adriano apresenta boa recuperação, conseguindo participar integralmente dos treinos. O jogador pode voltar a campo contra os mineiros. O técnico terá três desfalques para o jogo. O zagueiro Felipe Melo se recupera de uma cirurgia no tornozelo. Os atacantes Wesley e Bruno Silva passaram por cirurgias no joelho e não entraram em campo.

Por outro lado, o zagueiro Alan Empereur e volante Patrick de Paula, fazem boa transição para os trabalhos com bola, e podem reforçar o time.

