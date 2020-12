Benítez não segue para temporada 2021

Embora o jogador tenha demonstrado interesse em permanecer no clube, um acordo não foi firmado | Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

A novela Benítez ganhou mais uma capítulo nesta quarta-feira (23). E, provavelmente, o último. Adrian Castellano, empresário do meia, afirmou entender que o tema está encerrado uma vez que o Independiente não aceita prorrogar o empréstimo, como deseja o presidente eleito Jorge Salgado.



"Falei com o presidente Salgado e ele só pretende estender o empréstimo, mas o Independiente não aceita. Já o informei. Para mim, é um tema encerrado. Benítez volta à Argentina no final do ano" disse o agente ao Globo Esporte

O vínculo de Benítez com o Vasco termina em 31 de dezembro. Por contrato, o time de São Januário poderia comprar 60% dos direitos econômicos por US$ 4 milhões (R$ 20,5 milhões). Alexandre Campello chegou a acertar o pagamento, mas não o efetivou por ter perdido a eleição. Salgado, novo presidente do Vasco, considera o valor caro, uma vez que o Vasco vive crise financeira, e anunciou que tentaria prorrogar o empréstimo até o fim do Brasileiro, em fevereiro.

Caso não haja um entendimento, Martín Benítez deixa o Vasco sem poder se despedir da torcida. Seu último jogo foi disputado em 13 de dezembro, no empate por 1 a 1 com o Fluminense. O incômodo na panturrilha o tirou do jogo contra o Santos, vencido por 1 a 0 pelos vascaínos.

