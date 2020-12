Especialistas respondem se uso de máscara é necessário no esporte

Mesmo com a pandemia, praticar atividades físicas continua sendo essencial para a saúde | Foto: Reprodução

Manaus - Com a pandemia do novo coronavírus, o uso de máscaras se tornou obrigatório e consequentemente, para quem deseja praticar o esporte ao ar livre ou em academias, deve fazer o uso do objeto. Especialistas contam ao Portal em Tempo se o uso da máscaras durante os exercícios é prejudicial para a saúde ou deve ser mantido.

O especialista responde

O professor Marcelo Marques, 36 anos, do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e doutorando da Universidade de São Paulo (USP), publicou um artigo intitulado "Atividades físicas durante a Pandemia do Covid-19", na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Ele respondeu sobre o assunto.

Marcelo Marques no Congresso Mundial sobre esportes e a medicina | Foto: Reprodução

"Em relação a recomendação do uso de máscaras. Se você vai praticar algum esporte, ou praticar atividade física, onde as academias já estão funcionando ou em locais públicos com aglomeração, é recomendável que faça a atividade com a máscara mesmo com um certo incômodo", recomendou o pesquisador.



Estudos mostram que o uso de máscaras não prejudica o desempenho das atividades físicas, mesmo aquelas que necessitam de mais vigor e intensidade, como em uma partida de futebol. Com o uso dela, existe uma pequena mudança na quantidade de Dióxido de Carbono (CO2) respirado, porém não é o suficiente para causar algum prejuízo a saúde.

Marcelo em seus exercícios rotineiros na academia | Foto: Reprodução





O atleta de futebol americano do Manaus FC, Camilo Hurtado, de 28 anos, e o assistente técnico da equipe e Arthur Botelho, de 17 anos, contam sobre o processo de treinos com o uso das máscaras de proteção.

Equipe de futebol americano do Manaus FC, durante uma partida | Foto: Reprodução

"A máscara atrapalha um pouco no processo de recuperação respiratória quando vamos praticar. Sabemos da importância, mas se pudesse, optaria por praticar sem máscara", revela Camilo.



"Durante a prática de atividade física, sinto que as máscaras comuns atrapalham meu desempenho. Por isso, alterno o uso da máscara em algumas atividades", contou Arthur.

O professor Marcelo Marques recomenda a hidratação durante os exercícios físicos.



"Minha recomendação é principalmente, a hidratação. Tudo isso por conta da dificuldade de troca e de umidificação do ar inspirado. A máscara dificulta esse processo. Aqui em Manaus, o clima úmido e influencia bastante na respiração. A hidratação é recomendável", finalizou o especialista.

Cuidados que o atleta deve ter

Para o Personal Trainer Diego Porto, 38 anos, os atletas devem manter os cuidados contra a Covid-19. Além das máscaras, a higienização pessoal, o uso do álcool em gel, lavar as mãos, a limpeza do maquinário e do ambiente como um todo é algo que deve ser rotineiro a segurança nas atividades físicas. Diego compartilha os desafios dos trabalhos físicos durante a pandemia.

Diego porto em uma série de exercícios | Foto: Reprodução

"Um dos maiores desafios está sendo o receio dos alunos e clientes. Todos querem saber se o espaço está cumprindo os procedimentos padrões. Hoje em dia está sendo um dos maiores desafios, manter o fluxo de pessoas e os cuidados essenciais. A atuação do profissional de educação física nos salões de musculação que são ambientes fechados, estão sendo criteriosas e com cautelas", reforça Diego Porto em relação à prevenção do Covid-19.

Diego busca fazer o possível para auxiliar seus alunos, em meio a pandemia | Foto: Reprodução

Saúde é prioridade

O prof. de educação física, Anselmo Neto, 38 anos, retornou à academia em julho, uma semana após a reabertura. Ele contraiu o vírus, porém foi considerado assintomático.

"Quando a pandemia estava bem complicada, e a gente estava isolado em casa, foi quando ganhei muito peso. Infelizmente, deixamos de fazer nossas atividades, trabalho e tudo, daí começa a acumular energia. Peguei o meu material de educação física e comecei a fazer exercícios com elásticos, pequenos pesos e cones na minha garagem", relembrou.

Em relação ao uso de máscaras, o profissional revela que retira a máscara apenas em exercícios em que faz de forma isolada.

O educador físico, Anselmo praticando musculação, uma de suas atividades diárias | Foto: Reprodução

"Algumas atividades físicas mantenho o uso de máscaras, em outras retiro momentaneamente, uso a máscara parte sim e parte não. A musculação, que é a atividade que faço na academia, a maioria dá para fazer de máscara sem problemas, há não ser quando a já esteja com um certo nível de fadiga", completa o professor.

