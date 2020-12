Vasco luta para sair da zona de rebaixamento e Grêmio mira o G4

Sá Pinto busca mais um importante vitória, enquanto Renato Gaúcho poupa seus jogadores | Foto: Reprodução

Os jogos deste domingo (27) serão marcados por superação e busca de novos pontos na tabela do Brasileirão. O Vasco chega confiante em subir na tabela do Brasileirão, após derrotar o Santos e joga contra o Athletico-PR, no estádio Arena da Baixada, às 17h15. Atlético-GO e Grêmio jogam na Arena do Grêmio, às 19h30. Os sulistas buscam a vitória para chegar ao G4.

Vasco x Athletico-PR

Sem vencer desde novembro, o Vasco superou o Santos por 1 a 0, dentro de casa, e somou pontos importantes para começar a escapada da zona de rebaixamento.

Contra o Athletico-PR, o técnico Ricardo Sá Pinto conta com Thalles Magno, Leonardo Gil e Neto Borges. Os três jogadores cumpriram suspensão e estão aptos a voltar aos gramados. Sá Pinto preparou a equipe com treinos técnicos e táticos, junto a sua comissão técnica.

O torcedor do Vasco, João Furtado, de 18 anos, analisa a atual situação do time

"Acho que o Sá Pinto é um péssimo técnico. Ele usa três zagueiros que são ruins, não dão resultado. Mas sendo cruzmaltino, acredito que o Vasco pode vencer pode abrir 1 a 0 e segurar até o fim da partida." relatou o torcedor.

Benítez está lesionado e desfalca a equipe. O meia ainda não renovou contrato com o clube e pode se despedir da equipe no dia 31 de dezembro, quando encerra seu contrato.

No primeiro turno, o Gigante da Colina saiu com a vitória | Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

O técnico Autori, do Athoetico-PR, realizou a preparação dos paranaenses, no Centro de Treinamento (CT) Caju.



O treinador tem dúvidas no setor defensivo. Pedro Henrique saiu lesionado no jogo contra o Atlético-MG. Mesmo estando disponível para o duelo contra o Vasco, Autori não sabe se o atleta está em condições físicas para os 90 minutos e o zagueiro Zé Ivaldo pode assumir a vaga.

Em caso de vitória, o Vasco soma 31 pontos e se distancia do Z4. O Athletico-PR, hoje com os mesmos 31 pontos, busca reduzir as chances de voltar a zona de rebaixamento.

Atlético-GO x Grêmio

O Dragão visita o Grêmio pela 27ª rodada do Brasileirão. A equipe rubro negra começou a preparação com treinos táticos e de movimentação.

Para a partida, o técnico Marcelo Cabo terá a baixa do zagueiro Zé Roberto, que levou o terceiro cartão amarelo, no último jogo contra o Fluminense e cumprirá suspensão. O volante William Maranhão volta a estar disponível, após ter cumprido suspensão na última partida.

No primeiro duelo entre as equipes, no primeiro turno, o jogo terminou em 1 a 1 | Foto: Heber Gomes/Atlético-GO

O Grêmio pode entrar em campo com um time reserva. A equipe disputa o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o São Paulo, na quarta-feira (30), e possivelmente irá poupar seus titulares.



Renato Gaúcho trata com prioridade o jogo contra os paulistas, após ter sido eliminado de forma vexatória para o Santos, na Copa Libertadores.

