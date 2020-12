Finais do handebol juvenil do Amazonas consagram equipes

As finais aconteceram nesta terça-feira (22) | Foto: Emanuel Mendes

Manaus - As equipes do Santa Etelvina/Ceti João Braga e da Atlética Nilton Lins conquistaram os títulos dos campeonatos estaduais de handebol de 2020 das categorias Juvenil Feminino e Masculino, respectivamente. As finais das duas competições ocorreram na última terça-feira (22), no ginásio do Rio Negro, no Centro de Manaus.

No Feminino, o Santa Etelvina não teve dificuldades para confirmar o bicampeonato da categoria. No último jogo do torneio disputado em chave única, a equipe do técnico Rosinaldo Santos venceu o HCM/Unip por 42 a 19.

De acordo com a Liga de Handebol do Amazonas (LIHAM), o pódio do Juvenil Feminino ficou:

Campeão- Santa Etelvina

Vice-Campeã- Rio Negro

Terceiro colocado- Associação Atlético Amazonas/3 A

Quarto colocado- HCM/Unip

Quinto lugar- Clube Atlético Manaquiriense

Masculino

Na disputa da taça do Juvenil Masculino Nilton Lins e Associação Atlético Amazonas/3 A entraram na quadra. A Nilton Lins impôs uma forte marcação na defesa, a decisão foi de 35 a 23. Foi o terceiro título do clube na categoria.

A classificação final do Amazonense Juvenil Masculino ficou da seguinte forma:

Campeão- Nilton Lins

Vice-campeão- Associação Atlético Amazonas

Terceiro lugar- Danilo Areosa/Novo Airão

Quarto lugar- Santa Etelvina

Quinto lugar- Coronel Fiúza Handebol

