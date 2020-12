Fast-AM busca virada contra Globo-RN, que joga por empate

O primeiro classificado às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro será conhecido neste sábado (26). A partir das 17h (horário de Brasília), Fast Clube-AM e Globo-RN se enfrentam na Arena da Amazônia, em Manaus, com transmissão ao vivo da TV Brasil, no segundo jogo do confronto pelas oitavas de final.

Os potiguares têm a vantagem do empate por conta da vitória por 2 a 1 na partida de ida, no último domingo (20), no estádio Manoel Dantas Barretto, o Barrettão, em Ceará-Mirim (RN). O lateral Bernardo abriu o marcador para os amazonenses, mas o atacante Edson Kapa e o meia Aurélio viraram para a Águia. Se o time de Manaus ganhar por um gol de diferença e igualar o placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Para se classificar no tempo normal, a equipe da casa terá de vencer por dois ou mais gols de saldo.

No Fast, o técnico Lecheva tem dúvidas para escalar a equipe. Autor do primeiro gol em Ceará-Mirim, Bernardo saiu de campo machucado e foi submetido a exames durante a semana, assim como o volante Márcio Passos (outro que se contundiu no duelo anterior) e o zagueiro Thiago Spice (que sequer foi a campo). Segundo o clube, o trio está liberado para o jogo, mas a escalação dependerá da comissão técnica. O experiente lateral Regis (ex-São Paulo e Botafogo), recuperado de um desconforto na panturrilha que o tirou da partida passada, treinou normalmente e pode ser opção na defesa caso Bernardo não possa atuar ou não comece jogando em Manaus.

Ao contrário do rival amazonense, que teve a semana cheia para treinar, o Globo precisou se dividir com a Copa do Nordeste. Na última quarta-feira (23), a equipe potiguar disputou o primeiro jogo do confronto com o Altos-PI, pela fase preliminar da competição, e foi derrotada por 2 a 0 no estádio Felipe Raulino, o Felipão, em Altos (PI). Oito dos onze titulares da Águia no domingo passado estiveram em campo no Piauí. Entre eles o zagueiro Gravatá, expulso no duelo de ida com o Fast, e o volante Allef, que recebeu o terceiro cartão amarelo e também é desfalque no time comandado por Renatinho Potiguar. O zagueiro Gabriel Recife, que contraiu o novo coronavírus (covid-19), segue fora.

Rebaixado da Série C na última temporada, o Globo mira o retorno imediato à terceira divisão, onde ficou entre 2018 e 2019. Classificado somente na última rodada do Grupo 3, graças à vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-PB, em casa, a Águia surpreendeu na segunda fase ao eliminar o favorito ABC-RN, ganhando em Ceará-Mirim por 2 a 1 e segurando o empate por 1 a 1 no Frasqueirão, em Natal.

Já o Fast, apesar de ter participações nas Séries A (três, sendo a última em 1979), B (duas, em 1980 e 1982) e C (quatro, a última em 2008, um ano antes da Série D ser criada), quer o primeiro acesso na quarta divisão. O Rolo Compressor disputa o torneio desde 2017 e pela primeira vez foi além da fase de grupos, onde fez a segunda melhor campanha do Grupo 1. Na etapa anterior do mata-mata, o Tricolor empatou duas vezes com o Moto Club-MA, em São Luís (2 a 2) e em Manaus (1 a 1), levando a melhor na disputa de pênaltis na Arena da Amazônia, em duelo transmitido ao vivo pela TV Brasil.