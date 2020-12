Brasileiro: no reencontro de Ceni com Fortaleza, Flamengo quer vitória

Fortaleza e Flamengo se enfrentam, neste sábado (26) no Castelão a partir das 19h (horário de Brasília), com um personagem especial, Rogério Ceni. Isto porque a partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro marca o reencontro do treinador com a equipe na qual viveu um momento especial na carreira.

É verdade que Ceni já comandou São Paulo e Cruzeiro, mas é no Tricolor do Pici que o técnico fez o seu trabalho mais vitorioso, com a conquista da edição de 2018 da Série B, da Copa do Nordeste de 2019 e das edições de 2019 e 2020 do Campeonato Cearense.

Vencer para liderar

Mas, para o Flamengo, o jogo tem outro significado. O Rubro-Negro quer a vitória para colar, de vez, no líder São Paulo. Com 48 pontos conquistados, o time da Gávea tem um jogo a menos que o Tricolor (com 53 pontos). Assim, um triunfo diminui a diferença para apenas 2 pontos.

Para este jogo, o Flamengo não poderá contar com o atacante Gabigol e o lateral Filipe Luís, suspensos por acúmulos de cartões amarelos, e com o goleiro Diego Alves, que sentiu a coxa direita. Assim, a equipe deve ter a entrada de Hugo, no gol, de Renê, na lateral, e de Pedro, no comando do ataque. Quem volta é o volante Willian Arão, recuperado de lesão na coxa.

Lutando pela permanência

O Fortaleza, agora comandado pelo técnico Marcelo Chamusca, vive momento completamente diferente do Flamengo. Ocupando a 14ª posição, com 30 pontos, a equipe está a apenas dois do primeiro time na zona do rebaixamento.