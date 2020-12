Fast é o primeiro classificado para as quartas da Série D

O jogo terminou com a vitória dos anfitriões em 1 a 0 no tempo regular, e forçou a decisão nas cobranças de pênaltis | Foto: Adilson Nascimento

Manaus - Por 6 a 5 nas penalidades, o Fast-AM conquistou a primeira vaga das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado (26), contra o Globo-RN, na Arena da Amazônia, em Manaus. O jogo terminou com a vitória dos anfitriões em 1 a 0 no tempo regular, e forçou a decisão nas cobranças de pênaltis, pois a equipe potiguar venceu por 2 a 1 o confronto de ida, no Barrettão, em Ceará-Mirim (RN). A partida teve cobertura ao vivo da TV Brasil, que transmitirá, ao todo, 44 confrontos do torneio.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades e acabou terminando sem gols. Na etapa final, o confronto ganhou em emoção. Precisando do resultado, os donos da casa lançaram-se ao ataque e pararam por duas vezes no goleiro Rodrigo Carvalho. Aos 9, Italo recebeu na risca da pequena área, mas mandou por cima da meta do Globo-RN.

Aos 21, após uma rápida cobrança de falta, o Rolo Compressor abriu o marcador com Régis. Aos 38, com o pé esquerdo, o goleiro Alencar do Fast evitou o empate em lance frente a frente com o atacante Ronan da Águia do Rio Grande do Norte. Aos 42, aproveitando escanteio pela direita, Régis marcou novamente, mas a arbitragem anulou o gol, alegando falta de ataque.

No pênaltis, apesar da precisão dos cobradores, os goleiros brilharam. Rodrigo Carvalho defendeu o chute de Charles e Italo. Mas, na sequência, Felipinho, Chaparral e Fernando pararam nas mãos de Alencar, o herói da classificação dos amazonenses.

Leia mais:

Fast-AM busca virada contra Globo-RN, que joga por empate

Hamilton, o 'Gigante Esmeraldino', vira ídolo e dá adeus ao Manaus FC