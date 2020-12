Corinthians embala no Brasileirão e afunda Botafogo no Z4

Com a vitória, o Timão sonha com uma vaga na Libertadores | Foto: Lance!

O Corinthians termina 2020 em ascensão. Depois de um começo de ano conturbado com Tiago Nunes e Coelho, o clube está em boa fase com Vagner Mancini. Na tarde de hoje (27), o Alvinegro paulista venceu o Botafogo por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos (RJ).



Com a vitória sob a equipe carioca, o Timão emplacou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Cazares desencantou, fez o primeiro pelo Timão, e Mateus Vital fechou a conta na partida da 27ª rodada.

Com o resultado, o Corinthians começa a olhar para o G6 do Brasileirão, que dá vaga para a fase preliminar da Libertadores. O Timão tem 39 pontos, dois a menos que o Palmeiras, em sexto com 41, que ainda joga neste domingo.

O Botafogo segue em situação desesperadora. São 23 pontos na 19ª colocação. O Goiás supera o Glorioso no número de vitórias (5 a 4)

*Com informações do UOL

