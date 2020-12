Quartas de final da Série D tem datas e confrontos definidos; confira

Os jogos da próxima fase acontecem em 2021 | Foto: Marcos Freitas/Agência Mirassol

Após os últimos jogos das oitavas de final realizados neste domingo (27), a Série D do Campeonato Brasileiro já tem definidos os confrontos das quartas de final, que acontecerão apenas em 2021.



Além do Mirassol, que garantiu sua classificação na partida deste domingo (27), avançaram para a próxima fase Fast, Marcílio Dias, Aparecidense, Novorizontino, América-RN, Floresta e Altos.

O chaveamento das quartas de final será feito a partir das campanhas dos oito classificados em toda a competição, com o 1º melhor enfrentando o 8º, o 2º pegando o 7º, o 3º medindo forças com o 6º, e o 4º com o 5º.

Seguindo este critério, os confrontos ficaram da seguinte forma: Altos x Marcílio Dias, Novorizontino x Fast, Aparecidense x Floresta e América-RN x Mirassol. Os jogos das quartas de final estão programados para os dias 3 e 10 de janeiro de 2021.

Leia mais



Corinthians embala no Brasileirão e afunda Botafogo no Z4

Com problemas no tornozelo, Messi desfalca o Barcelona