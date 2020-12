Athletico-PR atropela o Vasco e carioca segue na zona de rebaixamento

O Furacão segue invicto diante do Vasco, na Arena da Baixada | Foto: Club Athletico-PR

Em casa, o Athletico-PR venceu o Vasco, neste domingo (27), abriu distância para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e entrou de vez na luta por vaga na Sul-Americana do ano que vem. O triunfo por 3 a 0 foi construído com gols de Nikão e Carlos Eduardo, duas vezes.



Os gols contaram com falhas do setor defensivo do Cruz-Maltino. O resultado fez a equipe paranaense chegar a 34 pontos, seis a mais que o próprio Vasco, que continua na 17ª posição, com 28 pontos em 26 jogos.

Na próxima rodada, o Athletico-PR visita o Botafogo, no Nilton Santos, enquanto a equipe da Colina encara o Atlético-GO, fora de casa.

A rodada 27 fecha 2020, os clubes voltam a jogar o Campeonato Brasileiro a partir do dia 6 de janeiro de 2021.

*Com informações do UOL

Leia mais:

Corinthians embala no Brasileirão e afunda Botafogo no Z4

Quartas de final da Série D tem datas e confrontos definidos; confira