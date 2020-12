Skate Park Ulysses Boca é inaugurado no parque dos Bilhares, em Manaus

O projeto da pista do skate park contempla as duas categorias de skate mais praticadas no mundo | Foto: Valdo Leão / Semcom

Manaus - Uma das obras mais aguardadas deste fim de gestão do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e considerada um marco para o esporte local: o skate park Ulysses Boca, construído no parque municipal Ponte dos Bilhares, zona Centro-Sul, foi inaugurado na noite deste domingo (27).



“Era um sonho do Ulysses, mas virou um sonho meu. Ele nos convenceu a fazer essa obra pela paixão que tinha pelo esporte”, declarou Arthur, muito emocionado, ao entregar o espaço que homenageia o jornalista e skatista Ulysses Paulo de Athayde Marcondes, conhecido como Boca, morto no início do mês, por complicações causadas pela Covid-19.

Para homenagear Ulysses, foi confeccionado um busto pelo artista plástico Juarez Lima | Foto: Valdo Leão / Semcom

“Fizemos uma pista de skate no São José e o Ulysses me falava da sua paixão pelo skate e ele foi o idealizador e consultor para construirmos esse outro skate park. Foi um amigo que eu ganhei. Uma pessoa que sensibilizava todos os seus colegas, todos os seus companheiros do skate, todas as pessoas que trabalhavam com ele. Tinha um bom humor permanente, coragem, capacidade de trabalho, inteligência, paixão pela sua esposa Carol, pela sua filha Amália, pelos seus pais. Era uma pessoa apaixonada pela vida. Fiz essa homenagem porque gostava demais dele”, disse o prefeito, chorando, acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, e da esposa e filha do homenageado, Maria Caroline e Amália Maria, respectivamente.

Estrutura

O projeto da pista do skate park contempla as duas categorias de skate mais praticadas no mundo: a street (skate de rua) e a park (mistura de bowl e banks, pistas em forma de conchas), a primeira da categoria na região Norte do país, desenvolvida pela Rio Ramp Design, empresa número um na projeção de espaços para skate. Uma imagem feita em grafite, pelo artista Raiz Campos, no solo de uma das pistas do skate park, imortaliza o jornalista e skatista Ulysses Marcondes. Além de jornalista, Boca era incentivador da arte em grafite e de todas as manifestações urbanas de street art.

Ulysses também foi um dos idealizadores do projeto de construção do skate park | Foto: Valdo Leão / Semcom

Para homenagear Ulysses, foi confeccionado um busto pelo artista plástico Juarez Lima, em parceria com artistas de Parintins. “Havia um sentimento de gratidão pelo prefeito Arthur. Fizemos esse busto em Parintins, terra de promessa e pessoas de fé, e fizemos com várias mãos pelos maiores escultores, como Alex Salvador e Wesley, uma equipe de notáveis, para homenagear o skatista Ulysses, importante esportista para a cidade. Um espaço como esse é um legado para o esporte e cultura”, salientou.

Sobre o homenageado

O skate park tem seu nome em homenagem ao jornalista e assessor do prefeito Arthur Neto, Ulysses Marcondes, que morreu aos 46 anos, no dia 7 de dezembro, vítima de complicações ocasionadas pela Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Ulysses, nascido no dia 14 de outubro de 1974, também foi um dos idealizadores do projeto de construção do skate park, que teve também sua consultoria.

“Muito emocionante! Está lindo. Só temos muito a agradecer a dona Elisabeth e ao prefeito Arthur Virgílio. Não temos palavras para tanta emoção”, declarou emocionada, a esposa Carol. “Foi tanto amor, tanta dedicação do meu pai, porque eu o vi trabalhar muito por esse skate park. Ele insistiu, ele quis e lutou. Infelizmente ele não vai poder andar na obra, mas deixou a herança para a cidade, para os skatistas. É gratificante ver que meu pai vai levar o nome dessa pista, tudo do jeito que ele queria, inclusive o paisagismo. Era um sonho dele”, completou Amália.

Inauguração da obra foi marcada por homenagens e emoção | Foto: Valdo Leão / Semcom

O amigo e skatista Adônis Chaves, o “Adônis Perfeito” fez questão de homenagear Ulysses. “Essa pista vai servir para a evolução do skate na cidade. Conheci Ulysses há 30 anos e ele foi um pai para mim. Ele sempre buscou profissionalizar o skate. O skate de Manaus está em luto, a gente vai sentir sempre muita falta dele. Ainda não consegui superar e não vou conseguir falar dele sem chorar tão cedo”, afirmou.



Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário do Norte (UniNorte), Ulysses Marcondes era servidor da Prefeitura de Manaus desde 2006. Além da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), atuou também na assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef). Na gestão Arthur Neto, foi repórter especial do prefeito, acompanhando suas agendas diárias, além de ter exercido o cargo de diretor de Comunicação da Semcom.

