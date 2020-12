Roger Federer decide não disputar o 'Aberto da Austrália'

A expectativa era que o tenista disputasse a competição | Foto: Toby Melville/Reuters

O seis vezes campeão do "Aberto da Austrália", Roger Federer desistiu de disputar o torneio e seguirá o trabalho para recuperar a forma após duas operações no joelho em 2020. As informações foram confirmadas pelo agente do tenista. O suíço de 39 anos jogou pela última vez em janeiro de 2020.



O início do Aberto da Austrália de 2021 foi adiado por três semanas, até 8 de fevereiro, devido às regras rígidas de fronteira do país para conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

Federer, que vinha treinando em Dubai, disse aos organizadores que o atraso no início do torneio poderia beneficiá-lo. No entanto, seu agente Tony Godsick afirmou que Federer ainda não está pronto para retornar.

"Roger decidiu não jogar o Aberto da Austrália de 2021. Ele fez grandes progressos nos últimos meses com o joelho e a forma física, porém, após consultar sua equipe, ele decidiu que a melhor opção para ele no longo prazo é retornar ao tênis competitivo após o Aberto da Austrália." disse Godsick em um comunicado.

Godsick acrescentou que está buscando construir um calendário de jogos para Federer a partir do final de fevereiro.

*Com informações da Agência Brasil

