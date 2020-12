Torcida do Flamengo segue com cobrança: 'Time morto. Fora Ceni'

Ceni termina o ano de 2020 em baixa com a torcida | Foto: Kely Pereira/Agif

O Flamengo empatou em 0 a 0 com o Fortaleza no último sábado (26), pela 27a rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni e seus jogadores sofreram duras críticas dos torcedores. O empate repercutiu de forma tão negativa que o time foi questionado sobre o treinamento que tem durante a semana. Segundo a torcida é "um futebol muito a baixo do esperado".

Chegando de três vitórias seguidas na competição, o Flamengo desperdiçou a oportunidade de somar pontos e colar no líder, o São Paulo. O resultado no Castelão gerou críticas, xingamentos e ironia por parte dos torcedores rubro-negros e tricolores.

"Uma semana de treinos para isso? Time morto em campo. Não sabem bater uma falta na área e não acertam um cruzamento. Lamentável, vendo essa situação horrorosa a gente só fica torcendo para não tomar gols" comentou um jogador sobre a atuação do time, ante o Fortaleza.

O 'deslize' no pênalti

O atacante Pedro, que vinha brilhando no Flamengo, proporcionou uma situação constrangedora a equipe. Com um pênalti a favor, Pedro desperdiçou a cobrança escorregando no gramado, dando dois toques na bola, impossibilitando que a penalidade pudesse ser reaproveitada.

O lance gerou 'memes' e críticas ao jogador.

"O Pedro errou absolutamente tudo hoje. Ainda bateu um pênalti ridículo" desabafou um flamenguista.

"E o Flamengo não conseguiu vencer. Mesmo com a semana livre para treinar, Rogério Ceni não consegue evoluir. O time apresenta um futebol pífio", disse um torcedor.

No Twitter, parte da torcida do Flamengo levantou a '#foraceni', se tornando o quarto assunto mais comentado no Brasil.

O resultado refletiu negativamente no relacionamento do torcedor com Ceni, que chegou como a promessa de dias melhores para o time carioca, substituindo o técnico Domènec Torrent, que teve uma passagem nada memorável pelo clube.

Mas até agora, foram duas eliminações, uma na Copa do Brasil e outra na Libertadores, e diversos pontos perdidos por empates, o que trouxe profunda insatisfação com os apaixonados pelo time.

