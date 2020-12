Copa Norte-Nordeste de Jiu-Jítsu tem inscrições a preço promocional

Os competidores podem aproveitar preços mais baratos para concorrer ao torneio | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

Manaus - A Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo (CBJJE) e a Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Esportivo (FAJJE) informam que as inscrições para o Norte-Nordeste Gi e No Gi de 2021 estão abertas e com preços promocionais de lançamento.



A competição acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro, em Manaus. Falta ainda a definição do ginásio que receberá o evento.

De acordo com os organizadores, as inscrições são limitadas e pode ser feitas somente na modalidade on line, por meio do site soucompetidor , plataforma que atende os principais campeonatos de lutas do País.

O Norte-Nordeste de 2021 vai distribuir mais de R$ 20 mil de premiação para os atletas e as academias que se destacarem nos tatames. Este será o terceiro campeonato de alto nível que a CBJJE traz para a capital amazonense, que em 2020 foi sede da Copa América e do Pan-Americano.

Primeiro Lote promocional:

Infanto-Juvenil A (12 E 13 ANOS) a Máster 6 (ACIMA DE 56 ANOS)

R$ 50,00 => GI PESO

R$ 50,00 => NOGI PESO

R$ 90,00 => Gi PESO + NOGI PESO

R$ 90,00 => GI + ABSOLUTO

R$ 90,00 => NOGI + ABSOLUTO

R$ 140,00 => GI+ NOGI + 2 ABSOLUTOS

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Torcida do Flamengo segue com cobrança: 'Time morto. Fora Ceni'

Diego Costa pede rescisão e está de saída do Atlético de Madrid